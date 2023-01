Centro Cívico de Santa Clara acolhe a exposição coletiva “15 em Arte”

A mostra, que irá percorrer as restantes freguesias do concelho até setembro de 2024, é - segundo o vereador da Câmara Municipal de Ponta Delgada, Sérgio Rezendes - uma “distinta exposição intergeracional e inclusa por unir várias gerações e diferentes nacionalidades de artistas”, um reflexo do que “de melhor se cria no concelho”.

O vereador afirmou ainda estar empenhado em continuar a desenvolver o projeto “PDL Freguesias”, de modo a descentralizar a Arte e Cultura pelas freguesias rurais.



“Todas as 24 freguesias que compõem o concelho de Ponta Delgada devem ter acesso à Arte e Cultura, em todas as suas expressões, sejam as 7 Artes antigas como as modernas ou no Dever de Memória expresso em exposições temáticas e eventos concretos da nossa Identidade Cultural”, reforçou.

Por sua vez, Martim Cymbron considerou tratar-se de um conceito “muito interessante” e mostrou-se satisfeito com o resultado final.