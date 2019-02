Centro Ambiental do Priolo reabre este sábado

O Centro Ambiental do Priolo (CAP), localizado na Reserva Florestal de Recreio da Cancela do Cinzeiro na Pedreira, em Nordeste, reabre amanhã (sábado) dia 16 de fevereiro, ainda em horário de inverno (fins de semana e feriados das 12 horas às 17 horas). São ainda possíveis visitas em outros dias e horários mas apenas com marcação prévia e dependendo da disponibilidade dos técnicos do CAP.