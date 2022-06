Centenas de crianças participam nas atividades promovidas pelo município da Horta

“Depois de dois anos de pausa devido aos constrangimentos impostos pela pandemia, o município da Horta volta a comemorar o Dia da Criança com momentos de muita diversão, jogos, música, dança e convívio, mas também com momentos de aprendizagem e de sensibilização para diversas temáticas”, destacou a vereadora da autarquia da Horta, citada em nota de imprensa.





Maria Antónia Dutra, afirmou ainda que “para além da brincadeira, este dia serve para lembrar, principalmente aos adultos, que devemos valorizar os direitos dos mais novos. Devemos salvaguardar o direito à educação na base da igualdade de oportunidades e assegurar o direito à proteção, sem esquecer o direito a brincar e a ser criança”.





Tendo por base estes objetivos que o município da Horta desenvolve vários projetos em prol das melhorias das condições de vida das crianças e dos seus familiares, através de “programas como o HORTA EDUCA ou até a requalificação dos parques infantis da nossa ilha”.





Refira-se que o programa alusivo ao Dia Mundial da Criança, na ilha do Faial, prolonga-se até a meio do mês de junho, com a realização do workshop “lollipop colorido”, no próximo sábado, dia 04 pelas 10h30 na Praça da República, e às 16h30 com o concerto para bebés e crianças “Blóoos, vem descobrir as baleias connosco”, no Banco de Artistas.





No dia 11 de junho, está agendado uma atividade de curtas-metragens, a ter lugar na Biblioteca Pública João José da Graça, pelas 16 horas, sendo que a programação do Dia Mundial da Criança encerra com o espetáculo “A Casinha de Chocolate -O Musical”, previsto para 15 de junho, pelas 18h30, no Teatro Faialense.