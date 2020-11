Cemitérios abertos nos Açores mas com menor afluência

A tradição de visitar os cemitérios para prestar homenagem aos mortos foi ontem assinalada com novas regras sanitárias devido à pandemia, desde uso obrigatório de máscara à proibição de aglomerados, sendo que nos Açores não foram emitidas quaisquer indicações de alterações no funcionamento dos cemitérios.



No caso de São Miguel, a afluência aos cemitérios não deixou de acontecer, mas foi inferior à de outros anos em resultado das limitações relacionadas com a Covid-19.

Além do feriado do Dia de Todos os Santos, ontem foi celebrado, por antecipação, o Dia dos Fiéis Defuntos, que se assinala hoje, o que motivou a decisão do Governo da República de limitar a circulação entre concelhos do território continental entre a passada sexta-feira e amanhã, com o objetivo de “conter a transmissão do vírus e a expansão da doença”.

A maioria das Câmaras Municipais decidiu manter os cemitérios abertos durante o fim de semana, mas há mais de uma dezena de concelhos, localizados sobretudo na região Norte, que determinaram o encerramento dos cemitérios nestas datas, inclusive Esposende, Póvoa de Varzim, Matosinhos, Porto, Maia, Gondomar, Estarreja, Murtosa, Oliveira de Azeméis, Vizela, Fafe, Vila Nova de Famalicão e Guimarães.

No concelho do Porto, o presidente da Câmara Municipal, Rui Moreira, justificou a decisão de encerrar os cemitérios, com a necessidade de desviar meios para cumprir a proibição de circular entre concelhos, determinando que, para minimizar o impacto deste encerramento, o horário destes espaços fosse alargado durante a última semana.

Em Lisboa, a capital manteve os cemitérios abertos nos horários habituais, mas houve controlo de entradas, o uso de máscara foi obrigatório e as capelas estiveram encerradas, verificando-se uma situação semelhante nos restantes concelhos do distrito, inclusive Loures, Oeiras e Mafra.

Por seu lado, na Região Autónoma da Madeira, os quatro cemitérios do concelho do Funchal estiveram abertos, mas com limitação do número de entradas, de pessoas de cada família e do tempo de permanência no espaço.