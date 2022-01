CDU alerta para promessas a trabalhadores da Cofaco

Num encontro com os antigos trabalhadores da Cofaco, na vila da Madalena, junto às instalações desativadas desta empresa, Judite Barros chamou a atenção para as promessas feitas “há longo tempo e não cumpridas, esperando que as garantias dadas, quanto às majorações a entregar em fevereiro de 2022, não sejam uma ‘mão cheia de nada’”.



A candidata relembrou que o que está em causa são 160 postos de trabalhos diretos e, aproximadamente, 300 indiretos: “muitas famílias em cheque, vivendo com dificuldades”. E reforçou a necessidade de se fazer justiça para com estes trabalhadores, comprometendo-se a não deixar cair esta matéria no esquecimento.

Nas Lajes do Pico, reuniu com a autarca, onde salientou os problemas de acessibilidade, e encontrou-se com os pescadores, onde se falou das baixas reformas e da falta de condições das infraestruturas e equipamentos.