CDS-PP/Açores realça investimento "histórico" em áreas sociais no Orçamento da Região para 2023

“O Plano e Orçamento para 2023 prepara a Região Autónoma dos Açores para enfrentar as circunstâncias económicas e sociais moldadas pela conjuntura internacional, nomeadamente o crescimento da inflação, e que afetam a vida das famílias açorianas, tanto as mais carenciadas como as de classe média, sendo de destacar o investimento robusto e histórico nas áreas sociais”, lê-se num comunicado da comissão política regional do CDS-PP/Açores.

O órgão, liderado pelo presidente regional do partido, Artur Lima, que é desde novembro de 2020 vice-presidente do Governo Regional, reuniu-se hoje para discutir as propostas de Plano e Orçamento da Região para 2023, que serão debatidas e votadas em plenário a partir de 21 de novembro.

Entre as medidas previstas, os centristas açorianos destacaram a gratuitidade de creches e amas em todos os escalões.

“Esta política correspondia a um compromisso do vice-presidente do Governo Regional, Artur Lima, que foi antecipada para melhor responder às necessidades das famílias face ao acréscimo do custo de vida e ao estímulo que é preciso dar à natalidade”, salientaram.

A comissão política regional do CDS-PP/Açores considerou que o executivo açoriano “soube fazer uma leitura política correta da realidade societal açoriana”, porque propôs um orçamento “assente na responsabilidade social, sem, no entanto, comprometer a imprescindível estabilidade orçamental e o endividamento zero”.

“A orientação cuidada ao nível das finanças regionais permite que este Governo reserve recursos para apoiar a classe média através de medidas como a criação de um sistema de bonificação de juros de crédito à habitação para fazer face ao aumento das taxas de juro”, apontou.

Segundo os centristas, o executivo açoriano “tem imprimido uma dinâmica promotora de coesão socioeconómica, que é transversal às nove ilhas do arquipélago”.

O CDS-PP/Açores lamentou que a “oposição de esquerda” se tenha limitado à “crítica destrutiva” e a manifestar “uma atitude absolutamente pessimista e quase depressiva sobre o futuro da região”, sem “apresentar alternativas viáveis e exequíveis”, na pré-discussão das propostas de Plano e Orçamento.

“A postura revanchista do PS, que parece estar predisposto a ajustar contas com tudo e com todos, e a ação política irrealista do BE, que tem visto a sua agenda social ser totalmente absorvida pela direita social e responsável, são sintomas de uma oposição entrincheirada na ideia de que com eles é que seria bom”, acusou.

Os centristas destacaram, por outro lado, “a lealdade e o respeito democrático” que o líder do PSD/Açores e presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, “sempre manifestou e manifesta com os seus parceiros de governo, concretamente com CDS-PP/Açores”.

O Orçamento Regional para 2023, de 1,9 mil milhões de euros, prevê 753,5 milhões de euros de despesa em investimento público, dos quais 641 milhões de euros são da responsabilidade direta do Governo Regional dos Açores.

O Orçamento Regional dos Açores para 2022 foi de cerca de dois mil milhões de euros (800 milhões dos quais destinados ao investimento) e previa um endividamento de 152 milhões de euros.

PSD, CDS-PP e PPM, que formam governo, têm juntos 26 deputados, necessitando de acordos parlamentares com IL, CH e deputado independente (ex-Chega) para alcançarem maioria, num parlamento composto por 57 deputados, onde estão representados também PS, BE e PAN.