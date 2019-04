CDS está “um passo à frente” com aprovação de lista às legislativas, diz Assunção Cristas

As mais lidas

"É um programa que irá certamente bater-se pela baixa de impostos para todas as pessoas sem exceção. É um programa, eu acredito, por tão participado e construído com tantos, que será certamente o melhor programa", destacou.

"Estamos aqui para ser a verdadeira alternativa, sabemos exatamente o que queremos e o que queremos é uma solução de centro-direita para Portugal, que nos liberte das amarras do socialismo e eu creio mesmo que neste momento o CDS é a única escolha possível para quem é de direita em Portugal", sublinhou.

Na perspetiva da presidente do CDS-PP, "a lista aprovada conjuga renovação com experiência, novidade e continuidade e valoriza o mérito dos deputados", abrindo-se "à juventude e a independentes".

"Como tem sido marca do CDS, com esta aprovação estamos mais uma vez um passo à frente. Um passo à frente na preparação das eleições legislativas e cumprindo o plano que foi traçado", destacou Assunção Cristas.

Assunção Cristas falava aos jornalistas na sede do partido, em Lisboa, depois de já de madrugada o Conselho Nacional ter aprovado, "por uma larguíssima maioria de 82,6%", os cabeças de lista às eleições legislativas, os primeiros nomes para Lisboa e Porto e a lista das eleições europeias.

A líder do CDS-PP considerou este sábado que, ao aprovar os cabeças de lista às legislativas, os centristas estão "mais uma vez um passo à frente", defendendo que o partido "é a única escolha possível para quem é de direita".

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok