CDS/Açores quer Orçamento Regional com sustentabilidade económica, social e ambiental

“Pensamos que é extremamente importante que esse ano se comece a encaminhar o orçamento para que haja uma sustentabilidade: sustentabilidade do ponto vista económico, social e também do ponto vista ambiental”, afirmou Félix Rodrigues à agência Lusa.

O centrista falava após uma reunião por videochamada com o presidente do Governo dos Açores, o social-democrata José Manuel Bolieiro, no âmbito da preparação do Plano e Orçamento da região para 2021.

Félix Rodrigues destacou que o Orçamento Regional para 2021 “contempla muitas das ideias do CDS”, uma vez que os populares integram o Governo dos Açores.

“Estamos em sintonia porque é dado ênfase às questões da saúde pública e também porque há uma grande preocupação com as questões sociais, que são também preocupações do CDS neste ano que é claramente atípico [devido à covid-19]”, declarou.

O centrista considerou ainda ser necessário dar uma “especial atenção” ao “reforço” do Serviço Regional de Saúde (SRS) e ao cumprimento do plano de vacinação contra a covid-19.

“Dissemos ao senhor presidente do Governo Regional que é preciso ter especial atenção ao SRS e com a forma como os açorianos são vacinados para adquirir a imunidade de grupo”.

Sobre o orçamento regional, Félix Rodrigues defendeu ser necessário reforçar o apoio social e criar medidas que asseguram a manutenção do emprego durante a crise provocada pela pandemia da covid-19.

“Temos grandes preocupações sociais, no sentido em que é efetivamente necessário restaurar emprego e, se possível, criar emprego, porque a economia depende muito do bem-estar das pessoas e do retomar da normalidade”, apontou.

Para o dirigente do CDS/Açores, o Plano e Orçamento da região para 2021 “tem tudo para avançar”, porque existem acordos de suporte governativo (com PSD, CDS e PPM) e parlamentar (com a IL e Chega).

“Havendo acordos escritos de incidência parlamentar, é muito estranho que não se mantenham os acordos, especialmente quando à partida eles seriam fundamentais para que houvesse uma solução de governo”, declarou.

O presidente do Governo dos Açores reúne-se hoje com todos os partidos com representação parlamentar no âmbito da elaboração do Orçamento da região para 2021.

O Plano e Orçamento da região para 2021 será discutido e votado na Assembleia Regional até abril.

O Governo dos Açores é composto por PSD, CDS-PP e PPM, e suportado no parlamento por Iniciativa Liberal e Chega.