CDS/Açores quer Governo Regional a pressionar regresso da TAP ao Faial e Pico

O CDS/Açores entregou esta quarta-feira no parlamento regional um projeto de resolução pedindo que o Governo Regional "promova as diligências necessárias" para se "operacionalizar" o regresso da TAP ao Faial e Pico para responder às necessidades dos locais.

"Atendendo aos evidentes sinais de que os transportes e as acessibilidades continuam a ser manifestamente incapazes de responder às necessidades dos faialenses e picoenses desde que a TAP deixou de voar para aquelas ilhas", os centristas açorianos entregaram, dizem em nota de imprensa, um projeto de resolução com pedido de urgência e dispensa de exame em comissão.

No texto, o partido, liderado por Artur Lima nos Açores, recomenda ao Governo Regional "que promova as diligências necessárias, junto do Governo da República, no sentido de operacionalizar o regresso da TAP à efetivação da ligação aérea entre a ilha do Faial e Lisboa, bem como entre a ilha do Pico e Lisboa".

As referidas ligações, sustenta o líder dos centristas açorianos na nota enviada aos jornalistas, "revestem-se de particular importância para a mobilidade das populações e de quem tem aquelas ilhas como destino, e por isso é preciso acabar com a incerteza e a imprevisibilidade quanto à capacidade de resposta da oferta disponível".

A retoma da operação da TAP para as ilhas do Faial e do Pico é, nesse sentido, "uma reivindicação legítima para a dinamização económica, para a coesão e para a visibilidade no mercado turístico internacional daqueles destinos", diz ainda Artur Lima.

A Azores Airlines, empresa do grupo SATA que opera de e para fora do arquipélago, viu no passado fim de semana serem canceladas ligações precisamente entre as duas ilhas e a capital portuguesa.