CDS/Açores quer compensações para gerentes e sócios-gerentes de microempresas

Em nota de imprensa, o grupo parlamentar do CDS-PP no parlamento açoriano considera existir "uma lacuna" na legislação prevista para o tema, "que apenas concede" os apoios previstos aos "sócios-gerentes de sociedades sem trabalhadores por conta de outrem".

Citado na nota, o presidente do grupo parlamentar centrista, Artur Lima, que é também o líder regional do partido, assinala que “muitas das empresas açorianas afetadas pela pandemia" são "de pequena dimensão, que se inserem no setor de comércio e serviços" e diz que, "em muitos casos, grande parte ou até a totalidade dos serviços prestados são assegurados pelos próprios gerentes e sócios-gerentes, tendo apenas um reduzido número de trabalhadores por conta de outrem”.

"O CDS-PP mantém-se ativo na elaboração de mecanismos excecionais de auxílio às empresas durante esta fase difícil, visando aliviar o respetivo esforço financeiro, atenuar os custos de manutenção do seu funcionamento e assegurar os postos de trabalho", sublinha o documento enviado às redações.