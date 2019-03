CDS/Açores indica assistente social Andreia Vasconcelos para lista nacional

O CDS dos Açores indicou esta segunda-feira a assistente social Andreia Vasconcelos para a lista nacional dos centristas às europeias de maio, que terá Nuno Melo como número um e a candidata açoriana no sexto lugar.

Em nota de imprensa, o CDS informa que o nome da assistente social e diretora técnica Social do Lar D. Pedro V, na Praia da Vitória, foi aprovado na reunião da Comissão Política Regional do CDS/Açores, que se realizou este fim-de-semana na ilha Terceira.

Andreia Vasconcelos, de 33 anos, é a atual presidente da Comissão Política Concelhia da Praia da Vitória e foi, nas últimas eleições autárquicas, candidata à autarquia terceirense.

A candidata indicada pelo CDS/Açores integrou ainda as listas do partido nas eleições legislativas regionais de 2012.

Hoje ficou também a saber-se que o X Congresso Regional do CDS/Açores decorrerá em 07 e 08 de dezembro na ilha Terceira, informou o partido liderado por Artur Lima.

O autarca de Velas, o centrista Luís Silveira, anunciou também hoje a intenção de concorrer à liderança do partido no congresso agendado para o fim do ano.