CCIPD entrega prémios aos vencedores do Concurso de Montras 2019

Foram, igualmente, entregues os prémios do concurso de “Fachada/Exterior”, com o objetivo de premiar os estabelecimentos que melhor decoraram o exterior das suas montras.

Recorde-se que a Frutaria São Miguel foi a vencedora do Concurso de Montras de 2019, tendo a Londrina vencido o concurso 'Fachada/Exteriores'.



O concurso de montras de Ponta Delgada é uma iniciativa que tem uma longa tradição e que constitui um momento importante para os estabelecimentos apresentarem as suas novidades e melhorarem a apresentação das suas montras e que conta sempre com uma forte participação popular.

A votação nas montras a concurso foi feita por um júri composto por diversas entidades e também pela população em geral, com diferentes ponderações, adianta nota.



O Concurso de Montras integra-se na campanha promocional do comércio das ilhas de São Miguel e de Santa Maria, denominada 'O Nosso Comércio – Perto de Si', que teve início a 22 de Novembro e prolonga-se até ao final do corrente mês

No âmbito desta campanha, para além do Concurso de Montras de Ponta Delgada e de Vila do Porto, foi realizado a Black Friday, no passado dia 29 de Novembro, como incentivo ao consumo, com os estabelecimentos aderentes a oferecerem preços mais atrativos aos seus clientes.

A decorrer até ao dia 24 de dezembro está o Sorteio de Natal, com a atribuição de senhas aos clientes pelos estabelecimentos aderentes. A atribuição dos prémios, através de sorteio, terá lugar na primeira semana de janeiro

A CCIPD desenvolveu, também, o concurso intitulado “Fotografe o dia das montras”, aberto a toda a população, premiando as três melhores fotos alusivas àquele evento, bem como de passatempos nas redes sociais com a atribuição de prémios.

Estas iniciativas contam com o apoio do Governo dos Açores.