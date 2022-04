Dia 7 de abril

CCIPD com eleições para os órgãos sociais amanhã

A Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada (CCIPD) realiza amanhã, 7 abril, entre as 12h00 e as 20h00, em Ponta Delgada, a Assembleia-Geral Eleitoral, com o objetivo de eleger os novos órgãos sociais para o próximo triénio.