Catequese suspensa nas zonas com escolas fechadas

A Diocese de Angra não emitiu ainda qualquer orientação geral para a suspensão da catequese nos Açores - até porque há realidades diferentes de ilha para ilha - mas em São Miguel, a ilha com mais casos de Covid-19, a catequese está a ser suspensa nas paróquias onde existem escolas encerradas, acompanhando as orientações do Governo e da Autoridade de Saúde Regional.