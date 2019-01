Castillo e Ferreyra de regresso na primeira convocatória de Bruno Lage

O chileno Castillo e o argentino Ferreyra, avançados que têm estado ausentes dos jogos do Benfica, integram a primeira convocatória do treinador interino Bruno Lage, para a receção ao Rio Ave, da 16.ª jornada da I Liga de futebol.

A última vez que Castillo jogou aconteceu em 19 dezembro de 2017, quando entrou em campo a um minuto do final da partida em Montalegre, frente à equipa local, para a Taça de Portugal, enquanto no caso de Ferreyra é preciso recuar a 18 de outubro para assinalar a última utilização pelo Benfica, também para a Taça de Portugal, frente ao Sertanense.

Em sentido inverso, destacaram-se as ausências do médio brasileiro Gabriel, muitas vezes utilizado pelo treinador Rui Vitória - cuja rescisão foi anunciada na quinta-feira -, como titular ou habitual integrante da lista de convocados, e de Alfa Semedo, também chamado regularmente, mas com menos entradas no onze inicial.

A ausência do avançado Jonas dos convocados para a partida frente ao Rio Ave, marcada para domingo, deve-se ao castigo de um jogo de suspensão aplicado na sequência da expulsão frente ao Portimonense, na ronda anterior, num jogo em que a equipa lisboeta perdeu por 2-0.

Os únicos lesionados do Benfica são o extremo Rafa, que recupera de uma rotura muscular na coxa esquerda, e o nigeriano Tyronne Ebuehi, que se encontra em fase pós-operatória a uma rotura do ligamento cruzado anterior esquerdo.

Lista de convocados do Benfica:

Guarda-redes – Svilar e Odysseas.

Defesas – Jardel, André Almeida, Rúben Dias e Grimaldo.

Médios – Zivkovic, Fejsa, Samaris, Pizzi, Gedson, João Félix, Krovinovic, Cervi e Salvio.

Avançados – Seferovic, Ferreyra e Castillo.