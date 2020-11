Caso de Covid-19 leva ao fecho da Unidade de Saúde da Lagoa

Decisão foi tomada após um profissional de saúde ter sido diagnosticado com Covid-19. Ontem detetaram-se 23 novos casos na Região, revela o jornal.



