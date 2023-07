Casa Museu José da Costa Franco com nova exposição

A mostra exibe os trabalhos realizados pelos alunos de artes visuais da turma 12.º F da Escola Secundária Antero de Quental.

“As obras apresentadas foram criadas a partir do desenho e da fotografia digital a preto e branco. O objetivo é potencializar a aplicação prática das aprendizagens desenvolvidas na sala de aula e nas sessões educativas, realizadas no decorrer do mês de maio, na Casa Museu José da Costa Franco. Esta atividade procura também fomentar a criatividade e imaginação dos alunos, dando espaço para se expressarem de forma individual e única”, referiu a Câmara Municipal de Ponta Delgada.

Segundo a informação divulgada pela autarquia, os trabalhos que integram a exposição, resultante da celebração do Dia Internacional dos Museus (18 de maio), também procuram “realçar a importância da arte no processo educativo e na valorização do património local”.