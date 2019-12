Casa do Povo do Pico da Pedra quer criar Centro Cultural

A Casa do Povo do Pico da Pedra pretende criar o Centro Cultural do Pico da Pedra, utilizando para o efeito a área de dois imóveis que confinam com as suas atuais instalações.

Como explica o presidente da direção da Casa do Povo do Pico da Pedra, José Maria Jorge, a primeira fase deste projeto que passava pela aquisição de dois imóveis junto às atuais instalações da instituição já está concretizada.





