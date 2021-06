Casa do Povo de Água de Pau e EBI da Lagoa inauguram exposição

De acordo com nota, esta nova metodologia de aprendizagem permite que os alunos desenvolvam competências e conhecimentos diversos, como o de português e a matemática, de uma forma mais prática e atrativa.





Neste âmbito, foi inaugurada, na EBI da Lagoa, uma exposição fotográfica com as atividades realizadas pelos alunos ao longo dos últimos dois anos, que contou com a presença da presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Cristina Calisto.





A nota diz, ainda, que duas vezes por semana, duas turmas divididas por grupos de 9 alunos, desenvolvem competências de português e de matemática, através da realização de vários pratos gastronómicos.





Os alunos oriundos do programa de 'Despiste e Orientação Vocacional - DOV', trabalham diversas áreas, desde logo a “leitura da receita, decifram quantidades, realizam a conversão das medidas, aprendem a gerir a parte económica, e no final, conseguem ir ao supermercado e comprar os bens essenciais para o seu dia-a-dia”.





Na ocasião, a autarca, aproveitou para interagir com os alunos, abordando a importância do projeto, felicitando os alunos e os professores pelo sucesso da iniciativa, assim como realçando a estratégica parceria com o projeto CDIJ-Trevo.





Esta experiência e projeto enriquecedor permite que os jovens, com idades entre os 11 e os 13 anos, adquiram competências na área da culinária, mas igualmente, pessoais e sociais.





Cristina Calisto referiu, citada em nota, que “graças a este projeto adquirem vastas competências de uma forma original e diferente, através de uma aprendizagem não formal e verdadeiramente enriquecedora, que se denota pela motivação e explicação dada pelos alunos hoje”.