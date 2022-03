Casa do Povo da Ribeira Grande celebra aniversário e pede obras

O presidente da instituição, Albano Melo Garcia, deu conta dos anseios futuros na sessão comemorativa dos 55 anos de vida de uma IPSS que "tem sabido adaptar-se às mudanças do tempo".

“Há vinte anos criamos o nosso primeiro CATL para cerca de trinta crianças e, hoje, já damos resposta a mais de cem utentes. Mas queremos mais e o nosso objetivo é dar uma nova vida ao edifício-sede assim que os serviços da Segurança Social e do ISSA transitarem para as novas instalações. Queremos criar mais duas salas de CATL’s, um centro de explicações e um espaço de formação para melhor ocupar os tempos livres e dar uma maior atenção aos nossos idosos”, disse Albano Melo Garcia.

O presidente da Casa do Povo da Ribeira Grande apontou que para tal se concretize “falta apenas aguardar com otimismo a decisão do Governo Regional dos Açores para iniciarmos as obras no interior do edifício e que passam, essencialmente, por trabalhos de manutenção e pintura”, acrescentou.

Albano Melo Garcia não deixou de lamentar que “durante as duas décadas em que a Segurança Social e o ISSA estiveram nas nossas instalações nunca nos pagaram renda, nem realizaram quaisquer trabalhos de manutenção, daí que nesta altura o edifício necessite de obras urgentes”, apontou.

O presidente da Casa do Povo aproveitou para elogiar a capacidade de trabalho dos colaboradores da instituição.