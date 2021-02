“Casa das Cavalhadas vai perpetuar uma tradição secular”

Na ocasião, o autarca manifestou satisfação por verificar que a empreitada “decorre a bom ritmo”, perspetivando-se que “esteja concluída até ao final do primeiro semestre do corrente ano”.

Acompanhado pelo vereador Carlos Anselmo e pelo presidente da Junta de fFeguesia da Ribeira Seca, João Paulo Moniz, Alexandre Gaudêncio explicou o que se pretende implementar através do projeto do arquiteto Filipe Carneiro. “Este espaço terá como objetivo divulgar as Cavalhadas de São Pedro e ser um polo de exposição dos materiais utilizados nesta tradição".

Para além disso, e com o foco apontado aos mais jovens e à transmissão da tradição às novas gerações, a Casa das Cavalhadas “terá um espaço para oficina e trabalhos didáticos onde será possível realizar os trabalhos associados às cavalhadas, por exemplo, a decoração dos chapéus que os cavaleiros usam”.

O autarca salientou que a Casa das Cavalhadas também terá uma vertente turística: “O espaço será decorado com material histórico que permitirá recordar as origens da tradição, funcionando de igual modo como local de atração turística para quem nos visita".