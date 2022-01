Cartão InterJovem nos Açores permite viagens aéreas interilhas pelo máximo de 48 euros

O cartão Interjovem surgiu em 2003 com o objetivo de facilitar o turismo e a mobilidade juvenil entre as nove ilhas açorianas.

Dirigido a jovens dos 13 aos 30 anos, este cartão tem permitido também disponibilizar vantagens em alojamentos e restauração, e em vários serviços desde culturais, desportivos ou de lazer, através de parcerias que permitem descontos, reduções e até isenções.

Os jovens detentores deste cartão têm usufruído ainda de descontos em festivais de verão, nas pousadas da juventude dos Açores ou até de entrada gratuita na Rede Regional de Museus e vantagens em lojas aderentes.

Numa nota enviada às redações, a Secretaria da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego, anuncia que o cartão InterJovem "vai ter uma redução de preço de aquisição e passa a custar apenas 20 euros" e passa ainda a possibilitar "viagens aéreas interilhas, ida e volta, pelo preço máximo de 48 euros".

"O documento assume, cada vez mais, o cariz de ferramenta fundamental para a promoção dos Açores junto dos jovens, o que vai ao encontro de um dos grandes objetivos do Governo dos Açores para a área da Juventude", explica a nota divulgada pelo Governo Regional, de coligação PSD/CDS-PP/PPM.

A Secretaria Regional da Juventude explica que as reservas na SATA Air Açores, que assegura as ligações aéreas entre as nove ilhas açorianas, "não vão ter qualquer condicionante" e poderão ser realizadas "nas mesmas circunstâncias" que os restantes passageiros da “Tarifa Açores”, dando resposta "a uma ambição de muitos anos dos jovens açorianos".

Além disso, o cartão "mantém o preço promocional nas viagens marítimas da Atlânticoline" (empresa que assegura o transporte marítimo), "de 7,5 euros por viagem", indica ainda o Governo dos Açores.

O cartão InterJovem continua a assegurar também "as vantagens em alojamento e restauração em várias áreas da cultura, desporto, lazer e consumo, através de descontos, reduções e isenções, prestados por empresas privadas ou públicas, autarquias ou associações".

A Secretaria da Juventude justifica que "este conjunto de iniciativas visa promover a mobilidade dos jovens açorianos" e possibilitar "o conhecimento das diferentes realidades das nove ilhas do arquipélago, contribuindo para um sentimento de pertença e de identidade açoriana".

Os jovens que sejam naturais ou residentes na Região Autónoma dos Açores, com idades entre os 13 e os 30 anos, podem solicitar a emissão 'online' do cartão InterJovem, através do 'site' e da aplicação InterJovem disponível para Android (Google Play) e iOS (APP Store).

Os jovens com idade inferior a 16 anos só podem viajar quando acompanhados pelos detentores do poder paternal ou por pessoa com autorização dos mesmos para o efeito.

O Cartão InterJovem tem a validade de um ano após a sua aquisição em todas as empresas e entidades que integram a rede de parceiros da operação 2021.