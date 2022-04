Angra do Heroísmo

Carta de Linschoten em exposição no Passeio Teles Palhinha

O Passeio Teles Palhinha, no Jardim Duque da Terceira, em Angra do Heroísmo, tem patente um painel com uma réplica da conhecida 'Carta de Angra de 1595 de Linschoten', em bronze fundido, “onde se pode viajar pela malha urbana da cidade seiscentista, seu porto e linhas de defesa”, refere nota.