Carlos Rodrigues é candidato do PSD à Assembleia Municipal de Vila do Porto

Segundo comunicado, Aida Amaral, presidente da CPI do PSD local, referiu que o “trabalho que Carlos Rodrigues desenvolveu por Santa Maria nestes últimos 12 anos, enquanto presidente da câmara municipal, fala por si, e é do conhecimento de toda a comunidade”.



A dirigente social democrata acrescentou que “os marienses reconhecem Carlos Rodrigues como uma pessoa de grande proximidade, um homem de trato fácil e sensível à realidade de cada individuo e família, caraterísticas que, aliadas à sua experiência política, fazem dele o candidato ideal para liderar os destinos da Assembleia Municipal de Vila do Porto”.



O PSD/Santa Maria reconheceu, ainda, o mérito a Pedro Coutinho, atual presidente da Assembleia Municipal de Vila do Porto, que terminará o seu mandato com as próximas eleições autárquicas.