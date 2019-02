Carlos Mineiro Aires reeleito bastonário da Ordem dos Engenheiros

As mais lidas

O centro do país elegeu Armando da Silva Afonso, enquanto os engenheiros do sul votaram em Jorge Grade Mendes.

Na Região Norte da Ordem dos Engenheiros foi eleito Joaquim Poças Martins [também da lista A] para presidente do Conselho Diretivo Regional.

Em comunicado, a OE refere que Carlos Mineiro Aires, candidato pela Lista A, venceu com 79,1% dos votos, e Paulo Bispo Vargas, candidato da Lista B, somou 20,9% dos votos.

O atual bastonário da Ordem dos Engenheiros (OE), Carlos Mineiro Aires, foi reeleito para o triénio 2019-2022, com 79,1% dos votos, estando a tomada de posse marcada para 25 de março, foi divulgado este sábado.

