Carlos Ferreira reeleito presidente da Comissão Política de Ilha do PSD/Faial

Segundo disse o social democrata, citado em nota “definimos como objetivos a renovação e o refrescamento dos quadros do PSD do Faial e a valorização dos autarcas, sendo os políticos que estão mais próximos da população, assim como a dignificação de pessoas que têm dado o seu contributo ao PSD e ao Faial ao longo de muitos anos”.





Integram os novos órgãos do PSD/Faial: Susete Amaro e José Terra Carlos como vice-presidentes, Isabel Dutra, Miguel Ferreira, Vânia Ladeira, Dário Silveira, André Silva, Bianca Azevedo, Herlander Pacheco, Bianca Mendes, Ricardo Costa e Beatriz Domanoski.





Na Mesa da Assembleia de Ilha, Eduardo Pereira é o novo presidente, sendo coadjuvado por Laurénio Tavares e Cristina Rosa.





No Conselho de Jurisdição, Alice Rosa, José Amaral, Hildeberto Garcia, Paula Quaresma e Raquel Rosa, foram os eleitos.





A nova equipa pretende consolidar o percurso de afirmação que o PSD tem conseguido realizar na ilha do Faial ao longo dos últimos anos, adianta a nota.





A Comissão Política recentemente eleita aproveitou a oportunidade para reiterar a sua total disponibilidade em receber dos militantes “todas as preocupações ou propostas que entendam pertinentes, a bem do nosso Partido, do Faial e dos Açores”.