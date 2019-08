Carlos César é o mandatário nacional do PS para as legislativas

As mais lidas

Carlos César é presidente do Partido Socialista desde 2014, membro do Conselho de Estado e vice-presidente da Internacional Socialista.

Carlos César, que não será candiadato a deputado nas legislativas de outubro, foi presidente do Governo Regional dos Açores entre 1996 e 2012 e líder parlamentar do PS na legislatura que está a terminar.

De acordo com o PS, o ainda líder parlamentar aceitou o convite do secretário-geral socialista, António Costa, para ser o mandatário nacional.

O presidente do PS, Carlos César, vai ser o mandatário nacional às eleições legislativas de 06 de outubro, informou o partido.

