Cardeal-Patriarca de Lisboa anuncia comissão de menores para breve

Organizado pelo Serviço da Juventude do Patriarcado o encontro intitulado “Liturgia – lugar de encontro” reúne esta tarde várias centenas de jovens com o Cardeal-Patriarca.

Manuel Clemente falava em Óbidos onde hoje decorre a Jornada Diocesana da Juventude (JDJ) do Patriarcado de Lisboa.

Entre as pessoas contactadas para integrar a comissão conta-se José Souto Moura, que exerceu o cargo de Procurador-Geral da República entre 9 de outubro de 2000 e 9 de outubro de 2006, mas o cardeal escusou adiantar o cargo que exercerá.

De acordo com o Cardeal-Patriaca de Lisboa a criação da comissão decorre da última reunião “em Roma”, em que os bispos foram “muito aconselhados” a termos nesta matéria da proteção de menores o apoio de especialistas e de pessoas mais ligadas a estas matérias”.

