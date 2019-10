CAR 2019 encerra sábado na ilha do Pico

A prova, que uma nota da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting considera como “uma das provas mais emblemáticas dos ralis açorianos”, vai disputar-se na noite de sexta-feira (dia 18) e todo o dia de sábado (19), definindo o novo campeão dos Açores de ralis em absolutos.



Na luta pelo cetro de campeão encontram-se Luís Miguel Rego, primeiro classificado e campeão regional absoluto em título, e Rúben Rodrigues que ocupa o segundo lugar, piloto que já revalidou o título regional das 2 Rodas Motrizes e que venceu a prova o ano passado.



A prova conta para o CAR, Troféu de Ralis de Asfalto dos Açores e Troféu de Ralis do Canal e será a última do campeonato, depois do cancelamento do Lotus Rali.

A prova é composta por oito troços num total de 196.35 km e com 74.96 km contra o cronómetro. No que respeita aos troféus, a prova percorre 144.80 km ao longo de cinco troços, com 44.45 km contra o cronómetro.