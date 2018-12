CAO da Santa Casa da Povoação enfeita a Árvore de Natal do Museu do Trigo

As mais lidas

Durante a época natalícia, os visitantes do Museu poderão apreciar estes trabalhos.

Segundo nota da autarquia, além de de originais, os enfeites utilizados foram confecionados a partir de materiais reciclados pelos utentes do CAO, dos quais se destaca: estrelas, bonecos de neve, sinos e árvores em miniatura.

O Museu do Trigo da Câmara Municipal da Povoação recebeu os utentes do Centro de Atividades Ocupacionais (CAO) da Santa Casa da Misericórdia da Povoação para, como já vem sendo hábito, enfeitar a sua árvore de natal.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok