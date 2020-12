Cantora Sara Carreira morre em acidente de viação na A1 entre Santarém e Cartaxo

A colisão entre quatro veículos ligeiros ocorreu às 19:00 de domingo na Autoestrada (A1), que esteve cortada ao trânsito até às 00:51 entre os nós de Santarém e do Cartaxo, disse fonte da GNR à agência Lusa.

O acidente causou a morte da jovem de 21 anos, cujo óbito foi declarado no local, e três feridos, um dos quais com gravidade.

O ferido grave e os dois ligeiros foram transportados para o Hospital de Santarém, disse à Lusa fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro de Santarém.

No local, estiveram 30 operacionais e 11 viaturas, entre os quais meios dos bombeiros de Pernes e de Santarém, dos Sapadores de Santarém, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Santarém e a ambulância de Suporte Imediato de Vida de Torres Novas.

O acidente ocorreu no sentido Norte/Sul da A1, via que se encontra cortada ao trânsito entre os nós de Santarém e do Cartaxo.

As alternativas são as autoestradas A15 e A8 ou as estradas nacionais 03 e 114.