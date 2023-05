Cantata Mariana a 13 de maio na Lagoa

Esta imagem é padroeira da grande festa da Paróquia de Santa Cruz, que decorre no primeiro domingo de agosto, juntamente com a imagem do Sagrado Coração de Jesus.

Para assinalar esta efeméride a Paróquia de Santa Cruz, através da Coleção Visitável da Matriz de Lagoa, preparou para o mês de maio um programa comemorativo constituído por três momentos: exposição, concerto e conferência, informa uma nota enviada ao sitio Igreja Açores.

Teresa Salgueiro interpreta a “Cantata Mariana”, celebrando as alegrias de Nossa Senhora, acompanhada pelo Coro do Conservatório Regional de Ponta Delgada e pelos músicos Nélson Almeida no acordeão de concerto e Sofia Queirós no contrabaixo.

O bilhete para o momento musical tem um custo de 5€, a partir dos 12 anos, e podem ser adquiridos no Arquivo/Sacristia da Igreja Matriz de Lagoa no seguinte horário: às terças e quintas-feiras (18h00-19h00), às sextas-feiras (9h00-12h00), ao sábado (18h30 e das 20h00-20h30) e ao domingo (11h00 e 13h00-13h30).

Recorde-se que esta não é a primeira vez que a artista nacional e internacional atua na Igreja Matriz de Lagoa, tendo cantado em 2017 a “Oratória Cânticos da Tarde e da Manhã”, no âmbito da inauguração da Coleção Visitável da Matriz de Lagoa.

Esta iniciativa conta com o apoio da Câmara Municipal de Lagoa e da Junta de Freguesia de Santa Cruz.