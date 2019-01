A edição deste ano do tradicional “Cantares às Estrelas” em Vila Franca do Campo, vai ter lugar no próximo sábado, dia 2 de fevereiro, a partir das 20 horas, no Largo do Município.

O evento, organizado pela Câmara Municipal de Vila Franca do Campo, vai contar com a participação de 13 grupos, englobando cerca de 450 cantadores, provenientes de quatro concelhos da ilha de São Miguel, nomeadamente, Vila Franca do Campo, Ponta Delgada, Nordeste e Ribeira Grande, refere nota de imprensa.





Os grupos participantes vão cantar, inicialmente, em frente ao edifício municipal, sendo que estará montado uma bancada no local, de modo a proporcionar melhores condições de visualização ao público presente. De seguida, os grupos irão percorrer e animar várias ruas do Concelho (onde serão recebidos pelos comerciantes locais) em direção à Praça Bento de Góis.





Vão participar os seguintes grupos e instituições: CATL “Os Cordeirinhos”; Coro Infanto-Juvenil de Ponta Garça; Casa do Povo da Maia; Grupo de Cantares da Lombinha da Maia; Escola Profissional de Vila Franca do Campo; Coro de Câmara do Conservatório Regional de Ponta Delgada; Universidade Sénior de Ponta Delgada; Grupo de Cantares de Santa Bárbara; Grupo de Folclore de Ponta Garça; Grupo de Cantares e Violas de Água D’Alto; o Grupo de Serenatas Vozes da Vila; o Grupo de Cantares Vozes do Mar do Norte; e o Grupo de Cantares da E.B.S. de Nordeste.