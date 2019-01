Cantar às Estrelas na Lagoa a 2 fevereiro

A concentração dos grupos está prevista no edifício dos Paços do Concelho, que irá em cortejo até à Igreja Matriz de Santa Cruz, onde os participantes atuarão em honra de N. Sra. Estrela.

O Cantar às Estrelas é já uma tradição que, ano após ano, tem atraído o interesse de muitos participantes que se juntam nesta noite festiva em honra de Nossa Senhora da Estrela, sendo que, neste ano de 2019, irão cantar cerca de 500 pessoas, refere nota de imprensa.



Desde os Paços do Concelho, passando pela rua Dr. Filomeno da Câmara, Rua D. Manuel Medeiros Guerreiro, Largo do Teatro, Rua da Praça, Avenida Gaspar Frutuoso, até à Igreja Matriz de Santa Cruz irão desfilar os seguintes grupos: Grupo Tradições dos Remédios; Grupo de Cantares Tradicionais de Santa Cruz; Grupo de Cantares da Associação de Funcionários da Câmara Municipal de Lagoa; ATL'S da Câmara Municipal de Lagoa; Grupo de Cantares Vozes do Monte Santo; Filhos da Terra da Ribeira Chã; Sociedade Filarmónica Estrela D'Alva; Sociedade Filarmónica Lira do Rosário; Grupo Amigos de São Martinho do Cabouco; Grupo de Cantares Tradicionais do Cabouco; Grupo Amigos de Santa Cruz; Grupo Amigos de Água de Pau; Orfeão de Nossa Senhora do Rosário; Escola Básica e Integrada de Água de Pau; Escola Básica e Integrada de Lagoa; Associação Musical de Lagoa e Grujola.