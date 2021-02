Candidaturas ao Prémio Literário Natália Correia decorrem até 31 de março

O Prémio Literário Natália Correia vai distinguir, alternadamente em cada edição, a criação poética e literária de autores com obras originais e inéditas redigidas em Língua Portuguesa. Podem concorrer autores, independentemente da sua nacionalidade, com idade mínima de 16 anos à data de submissão dos trabalhos a concurso, indica nota.

A obra vencedora será publicada em livro de autoria individual e receberá um prémio pecuniário de 7.500 euros.

São admitidos trabalhos de produção poética. A obras vão ser avaliadas por um júri constituído por cinco personalidades de reconhecido mérito internacional: Ângela Almeida, Diniz Borges, Lélia Nunes, Luís Sarmento e Vera Duarte.

Além da submissão via email, as obras a concurso podem também ser remetidas, sob pseudónimo, por correio registado para a sede do município, podendo, ainda, ser entregues pessoalmente na Loja do Munícipe da Câmara Municipal de Ponta Delgada.