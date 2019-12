Candidaturas a estágio no Gabinete dos Açores em Bruxelas abertas de 1 a 19 de janeiro

O período de estágio, que tem a duração inicial de três meses e pode ser prorrogado por iguais períodos até ao limite de nove meses, destina-se a jovens licenciados, mestres ou doutorados, com idade até 30 anos, que se interessem, tenham vocação e aptidão pelas questões europeias, adianta nota de imprensa.



A bolsa para estágio, no valor mensal de 1.600 euros, constitui uma compensação pecuniária para comparticipação das despesas de alojamento e alimentação durante o período de estágio, estando também previsto o pagamento de seguros e de uma passagem aérea no percurso de ida e volta entre o local de residência do beneficiário, na Região, e o local do estágio.

Os critérios de seleção dos candidatos são a avaliação curricular, a prova de língua estrangeira de Inglês ou Francês, conforme a opção do candidato, e a prova escrita, sendo ponderados nesta última a expressão em português, o sentido crítico e inovador, a argumentação curricular e os conhecimentos de questões europeias.

Diz a nota que na avaliação curricular são ponderadas as habilitações académicas, a experiência profissional e a formação profissional detida pelo candidato.

Podem candidatar-se os indivíduos que, cumulativamente, tenham idade não superior a 30 anos à data do início do estágio, tenham concluído o ensino secundário ou o ensino universitário na Região e sejam possuidores do grau de licenciatura, mestrado ou doutoramento.

Refira-se que os estágios decorrem no âmbito do programa 'Estagiar Europa', promovido pelo Governo dos Açores, que pretende possibilitar aos jovens um estágio em organismos europeus, fora do território nacional, criando condições para que possam adquirir conhecimentos práticos em contexto real de trabalho em instituições europeias, usufruindo, em particular, das estruturas regionais, inter-regionais ou comunitárias, bem como em departamentos ou serviços do Governo dos Açores na União Europeia, fora do território nacional.

Em 2020 serão atribuídas duas bolsas no âmbito do 'Estagiar Europa' para estágios no Gabinete de Representação da Região Autónoma dos Açores em Bruxelas.

Os interessados que pretendam obter esclarecimentos adicionais devem contactar o Gabinete do Secretário Regional Adjunto da Presidência para as Relações Externas, através do email srapre@azores.gov.pt ou do telefone 296 204 707.