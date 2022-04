Candidaturas à 13ª edição do Prémio Científico Mário Quartin Graça já estão abertas

Esta é a 13ª edição desta iniciativa, e de acordo com nota, é destinada a estudantes oriundos de um destes países, com investigações realizadas nas áreas de Ciências Económicas e Empresariais; Tecnologias e Ciências Naturais; e Ciências Sociais e Humanas.





A escolha dos vencedores é feita de acordo com a originalidade do tema, a relevância no âmbito do estreitamento de relações entre os países referidos e a qualidade da investigação.





O melhor trabalho de cada categoria recebe um prémio pecuniário no valor 3 mil euros.





O prazo de inscrições termina no dia 31 de maio.