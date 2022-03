Candidato derrotado pede anulação das eleições na Bom Pastor

Nesta edição, destaque ainda para o pedido dos doentes renais de que sejam criadas melhores condições no serviço de Nefrologia, e para as queixas dos pescadores que pedem que se transfira parte da quota dos próximos trimestres para o atual.

O pedido de parecer ao ministro sobre o processo eleitoral para a Reitoria da Universidade dos Açores é outro dos assuntos em destaque nesta edição, onde se adianta que o plano de reestruturação da SATA só irá ser divulgado após a sua aprovação em Bruxelas.

Noticia-se ainda que a IL propõe uma solução para desbloquear as verbas do Desporto, bem como as vitórias de Peter Healion e Maria Pastor na segunda etapa e que o Nacional de Veteranos rende três medalhas.