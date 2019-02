Candelária celebra 29º aniversário

Com as bancadas repletas, a equipa da casa só viu a vitória chegar, nas grandes penalidades, num jogo de emoções fortes para os adeptos, em particular para a pequenada, que ao longo de toda a prova foi a voz do Candelária, ecoando no pavilhão nos momentos decisivos da partida, refere nota.



O Candelária Sport Clube foi fundado em 1990, tendo disputado a primeira liga do campeonato nacional entre 2009 e 2017 e participado em diversas competições europeias, como a Taça CERC, a Taça World Skate Europe e a Liga Europeia.