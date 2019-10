Cancelada ligação da SATA Lisboa/Horta/Lisboa com mais de 300 passageiros afetados

O porta-voz da companhia aérea, António Portugal, explicou à agência Lusa que "este mesmo aparelho faz a ligação Lisboa/Pico/Lisboa, mas como está nevoeiro" na capital portuguesa "o avião saiu atrasado" para a ilha açoriana.

Por isso, referiu, “e devido ao pôr do sol na Horta, no Faial, já não é possível fazer hoje a ligação aquela ilha prevista para as 16 horas” de Lisboa.

António Portugal referiu ainda que os passageiros da ligação Lisboa/Horta/Lisboa, cancelada hoje, “estão protegidos num voo a realizar na quarta-feira”.