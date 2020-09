Campeonato dos Açores de Motocross de 2020 cancelado

De acordo com comunicado, e após reunião do Delegado da Federação Motociclismo de Portugal nos Açores, José Leonardo, e os clubes organizadores das provas oficiais de motocross na região, nomeadamente o Clube Amigos das Motas do Faial, o Clube Motard de São Jorge, o Clube Motocross da Terceira e Rosinhas V. Clube em São Miguel, decidiram por unanimidade cancelar os campeonatos de 2020 e começar já a preparar a próxima época, “no intuito de começar mais cedo e estender as provas ao longo do ano sem os constrangimentos que poderia vir a acontecer este ano com a realização de mais de uma dezena de provas em pouco mais de dois meses”.

A reunião teve por base a análise à resposta, por parte da Direção Regional da Saúde, sobre a realização dos campeonatos de ilha, bem como o Campeonato Regional dos Açores desta época.

O comunicado ressalva que o motivo principal do cancelamento prende-se com a resposta da Direção Regional da Saúde que, não proibindo a organização das provas, aconselha a não realização de qualquer evento, só que as “medidas impostas às organizações para a realização das provas são de tal forma exigentes que não existe recursos humanos, financeiros e materiais para que se possa cumprir com o exigido”.