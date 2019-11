Câmara de Ponta Delgada avança com sinalização horizontal de 29 ruas de várias freguesias do concelho

Num investimento superior a 87 mil 280 euros e um prazo de execução de 60 dias, a autarquia vai avançar com os referidos trabalhos tendo em conta a degradação em que se encontram vários arruamentos, adianta nota de imprensa.







Desta forma, os trabalhos decorrerão no Caminho da Adutora (São Roque e Fajã de Cima), Grota do Morro e Rua do Rossio (Capelas), Caminho das Arribanas (Fajã de Cima e Arrifes), Caminho do Saramagal (Arrifes, Relva e Feteiras), Avenida D. João III, Rua Dr. Hugo Moreira, Rua Prof. Dr. Gustavo Fraga, Rua Padre João Baptista de Valles, Rotunda de São Gonçalo (Hotel VIP) e Rua de São Gonçalo (São Pedro), Avenida do Mar (no troço 1, que abrange São Pedro e São Roque), Avenida do Mar (no troço 2, em São Roque), Largo do Bom Despacho e Rua do Lagedo (São José e Arrifes), Rua Nicolau Sousa Lima, Rua de São Bento Menni, Rua Engº Deodato Magalhães, Praça do Primeiro Governo Regional, Rua Engº Pedro Cymbron, Rua Francisco Maria Supico e Avenida Fernão Jorge (São José), Avenida 5 de Agosto e Avenida da Igreja (Relva), cruzamento Rua do Poço, Rua da Mãe de Deus, Rua Dr. Hugo Moreira e Rua do Negrão (São Pedro), cruzamento Rua Direita de Santa Catarina e Rua de Santa Catarina (São José), Rua Cardeal Humberto Medeiros (Arrifes), Rua da Juventude, Rua Dr. Aníbal Furtado Lima e Rua Dr. Luís Bernardo Leite de Ataíde (São José).