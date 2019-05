Câmara organiza dois eventos para receber emigrantes no Coliseu Micaelense

A Câmara Municipal de Ponta Delgada vai organizar dois eventos integrados na Festa do Emigrante, agendados para os dias 24 e 27 de maio às 21h30, no Coliseu Micaelense.

No âmbito da Festa do Emigrante que acontece, anualmente, por ocasião das festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres, sobe ao palco do Coliseu Micaelense, no dia 24 de maio, o teatro de revista com o grupo AJURPE e a peça "Dona Conceição", uma história original de Rui Faria.





A 27 de maio, o Coliseu Micaelense recebe "A Extra Ordinária História dos Açores" dos Tunalhos. Trata-se da peça humorística sobre os Açores.