Câmara Municipal vende capital social da Azores Park

Após a assinatura do contrato, o edil fez a entrega ao representante da “Alixir Capital (Lisbon), Lda.” dos títulos alienados.

A Câmara Municipal detinha 51% do capital social da sociedade comercial “Azores Parque – Sociedade de Desenvolvimento e Gestão de Parques Empresariais, EM, SA”.

A mesma nota explica que a venda foi efetuada de acordo com o que fora deliberado, "por unanimidade, pela Assembleia Municipal e pela Câmara Municipal de Ponta Delgada e depois de ter sido lançada a hasta pública para alienação da maioria do capital social da empresa municipal".

