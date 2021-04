Câmara Municipal de São Roque apoia na reconstrução do moinho da Prainha

O investimento na recuperação do património, foi promovido pela Junta de Freguesia da Prainha e contou com a colaboração financeira da Câmara de São Roque do Pico ao abrigo do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios às Freguesias.





Com esta ajuda financeira o município contribuiu para a preservação de um dos legados culturais do concelho de São Roque do Pico e da freguesia da Prainha, valorizando a sua história e a memória das suas gentes.





O moinho, que foi recuperado sem desvirtuar a traça original, passará a constituir um ponto de interesse turístico na divulgação da história da freguesia ligada à produção de cereais, podendo ser utilizado como miradouro para a orla costeira, tendo como pano de fundo o canal entre o Pico e a ilha de São Jorge.





A estrutura agora instalada na futura Avenida do Moinho servirá igualmente como um local de venda de peças de artesanato e de outros produtos tradicionais de São Roque, da Prainha e da ilha do Pico.