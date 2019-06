Câmara lança projeto pioneiro para incentivar ao consumo da água de Ponta Delgada

"Nós somos água. Beba água de Ponta Delgada" é o nome do projeto lançado esta segunda-feira, pela Câmara Municipal de Ponta Delgada, no âmbito do programa camarário "PDL-Saúde".

No decorrer das comemorações do Dia Mundial da Criança, no Parque Urbano, a autarquia aproveitou a presença de mais de três mil crianças e professores de cerca de 40 escolas, jardins de infância e CATL do concelho de Ponta Delgada no Parque Urbano para pôr em prática a distribuição de água potável, a qual se encontra devidamente condicionada em equipamento adquirido pela autarquia para o efeito.









O projeto, que se revelou num enorme sucesso no dia do seu lançamento, envolveu a aquisição de duas mochilas e equipamento adequado à identificação das pessoas que distribuem a água do concelho de Ponta Delgada, cuja excelente qualidade está mais do que provada, adianta nota de imprensa.









Paralelamente, foram distribuídos copos biodegradáveis a todos os participantes nas comemorações do Dia Mundial da Criança.