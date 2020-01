Câmara dota polidesportivo da Lomba da Maia de parque de estacionamento

“A construção de um parque de estacionamento junto ao pavilhão serve a atividade desportiva que ali se desenrola e, ao mesmo tempo, contribui para o reforço dos lugares de estacionamento disponíveis na freguesia”, referiu Alexandre Gaudêncio, citado em nota.





O parque de estacionamento “permite um melhor aproveitamento de um terreno que estava devoluto e onde durante vários anos esteve ao abandono o antigo campo de futebol de onze da Lomba da Maia”, acrescentou.





Para além do pavilhão e do parque de estacionamento já construídos, a autarquia, em consonância com a junta de freguesia da Lomba da Maia, prevê “avançar no decorrer deste ano com a criação de uma zona verde no local, a norte do pavilhão”, revelou o autarca.







Alexandre Gaudêncio visitou o polidesportivo da Lomba da Maia acompanhado pelo vereador Carlos Anselmo e pelo presidente da junta de freguesia, Alberto Ponte, assinalando as mais-valias que o mesmo confere à localidade, em particular a “resposta que oferece aos cerca de cem utilizadores diários do pavilhão.”