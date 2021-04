Câmara do Nordeste testa funcionários

O concelho do Nordeste está em Alto Risco.

No fim de semana, a Autoridade Regional de Saúde dos Açores anunciou testes em massa à população da freguesia da Achadinha, que tem cerca de 500 habitantes, devido ao “número crescente” de casos de Covid-19.

Numa nota enviada às redações, a autarquia do Nordeste refere que "a Câmara procedeu no dia de ontem [segunda-feira] à testagem de 21 funcionários internos da autarquia, respeitante ao edifício principal e à divisão de obras e urbanismo".

"A autarquia pretendeu com a realização do despiste tranquilizar os funcionários e a população, uma vez que os serviços vão continuar a atender os munícipes através de marcação", adianta ainda.

Segundo a autarquia, foram assim "realizados testes rápidos com zaragatoa nasal por técnicos de saúde qualificados", tendo a testagem proporcionada pelo município nas suas valências "de adesão voluntária por parte dos funcionários".

No passado fim de semana já tinham sido testados, no Centro de Saúde do Nordeste, os trabalhadores da autarquia afetos aos serviços externos, "na sequência de dois casos de infeção detetados naqueles serviços ligados à transmissão comunitária existente no concelho".

A câmara municipal adianta ainda que "vai adquirir mais testes com vista a testar todos os funcionários externos no regresso destes ao serviço".

A autarquia decidiu também encerrar "todos os serviços camarários externos, desde o parque de máquinas a assistentes operacionais de jardins, parques, obras e cantoneiros", sendo recomendado pelo município "o cumprimento do isolamento profilático a todos os funcionários de modo a evitar o contacto com a restante população".