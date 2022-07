Câmara do Nordeste inaugura exposição de pintura

Na ocasião, o vice-presidente da autarquia, Marco Mourão, que tem a seu cargo o pelouro da cultura, demonstrou grande satisfação pelo sucesso do curso de pintura destinado aos residentes do concelho, considerando que não existe localmente este tipo de oferta no campo das artes plásticas.



O curso de pintura, com a duração de quatro meses, foi ministrado por Sílvia Preto, docente de Educação Visual e Tecnológica na Escola Básica e Secundária do Nordeste, e incluiu pessoas de diversas origens, nacionalidades, idades e histórias de vida que têm em comum o gosto de aprender e descobrir novas expressões artísticas.





Ao longo da exposição poderão ser apreciadas diversas técnicas de pintura, todas elas utilizando tinta acrílica. Foram utilizadas diversas técnicas, como o papel rasgado para criar uma paisagem com montanhas; o uso de cotonetes, esferovite e papel de prata para criar árvores; praticar a pintura através do minimalismo; criar uma composição utilizando a técnica do stencil e, finalmente, criar de forma livre e criativa a sua própria obra numa tela.





Todas estas etapas do curso de pintura podem ser observadas na exposição, que estará aberta ao público até dia 29 de julho.