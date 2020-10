Câmara do Nordeste apresenta projeto para antigo campo de futebol da Lomba da Fazenda

Aproveitando a necessidade de proceder a melhorias significativas na zona do antigo campo de futebol e no edifício de apoio,a autarquia optou por criar um campo desportivo multiusos, ao ar livre, complementado com outras estruturas que servirão a atividade desportiva mas também de lazer e cultural.

O projeto contempla um campo multiusos, uma ligação urbana ao Parque da Morgada; uma zona para a realização de eventos; um ginásio ao ar livre; um percurso de jardim; zonas individuais de refeição; espaço para circulação/passeio no interior do parque e zona de estacionamento, indica nota.



As obras serão executadas pela Câmara Municipal do Nordeste, na sequência da celebração de um contrato de comodato entre a Junta de Freguesia da Lomba da Fazenda e o município de cedência do campo de jogos e edifício de apoio, a título gratuito e válido por cinco anos.